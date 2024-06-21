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Мартынова Феодосия Даниловна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Мартынова Феодосия Даниловна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7178
Роль персоны
Мать
Дата события
22.03.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
22.03.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Мартынов Василий Алексеевич
Отец - Мартынов Алексей Иванович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Мартынова Феодосия Даниловна
Воспр. - Мартынова Пелагея Ивановна, дочь мастерового (Симский завод)
Воспр. - Осокин Петр Данилович, мастеровой (Симский завод)
Упом. - Мартынов Иван Яковлевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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