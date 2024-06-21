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Харчевникова Елена Георгиевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Харчевникова Елена Георгиевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7177
Роль персоны
Мать
Дата события
22.03.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
22.03.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Харчевникова Лидия Андреевна
Отец - Харчевников Андрей Андреевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Харчевникова Елена Георгиевна
Воспр. - Кузнецова Анна Георгиевна, дочь мастерового (Симский завод)
Воспр. - Напалков Дмитрий Николаевич, мастеровой (Симский завод)
Упом. - Кузнецов Георгий Андреевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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