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Морозов Федор Георгиевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Морозов Федор Георгиевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
7173
Роль персоны
Отец
Дата события
18.03.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
запасной рядовой
Н.П. приписки кратко
Костромская губерния, Юрьевский уезд д. Малинова
Дата крещения
18.03.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Морозов Алексей Федорович
Отец - Морозов Федор Георгиевич, запасной рядовой (Костромская губерния, Юрьевский уезд д. Малинова)
Мать - Морозова Марфа Васильевна
Воспр. - Горшкова Елена Игнатьевна, жена мастерового (Симский завод)
Воспр. - Лаптев Петр Михайлович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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