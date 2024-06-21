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Лебедева Елена Ермолаевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Лебедева Елена Ермолаевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7170
Роль персоны
Мать
Дата события
13.03.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
13.03.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Лебедева Александра Максимовна
Отец - Лебедев Максим Иосифович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Лебедева Елена Ермолаевна
Воспр. - Буслаева Наталья Васильевна, дочь мастерового (Симский завод)
Воспр. - Уренцев Григорий Иванович, мастеровой (Симский завод)
Упом. - Буслаев Василий Афанасьевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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