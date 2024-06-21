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Норкин Николай Алексеевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Норкин Николай Алексеевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
7169
Роль персоны
Воспр.
Дата события
13.03.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
запасной рядовой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
13.03.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Норкина Клавдия Гавриловна
Отец - Норкин Гаврил Алексеевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Норкина Мария Николаевна
Воспр. - Курчатова Евдокия Андреевна, жена мастерового (Симский завод)
Воспр. - Норкин Николай Алексеевич, запасной рядовой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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