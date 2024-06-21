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Буслаева Ольга Ивановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Буслаева Ольга Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7168
Роль персоны
Мать
Дата события
12.03.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
12.03.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Буслаева Александра Гавриловна
Отец - Буслаев Гаврил Павлович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Буслаева Ольга Ивановна
Воспр. - Буслаев Петр Михайлович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Буслаева Анна Павловна, дочь мастерового (Симский завод)
Упом. - Буслаев Павел Федорович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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