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Федюкова Екатерина Платоновна (Фидюкова)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Федюкова Екатерина Платоновна (Фидюкова)
Тип записи
о рождении
Номер записи
7166
Роль персоны
Воспр.
Дата события
09.03.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена мастерового
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
09.03.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Енбекова Клавдия Александровна
Отец - Енбеков Александр Лаврович, запасной ниж.чин (Симский завод)
Мать - Енбекова Татьяна Гавриловна
Воспр. - Салов Павел Федорович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Федюкова Екатерина Платоновна (Фидюкова), жена мастерового (Симский завод)
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