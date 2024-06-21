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Родионова Евдокия Ивановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Родионова Евдокия Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7165
Роль персоны
Мать
Дата события
07.03.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
07.03.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Родионов Алексей Михайлович
Отец - Родионов Михаил Арефиевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Родионова Евдокия Ивановна
Воспр. - Родионов Стефан Михайлович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Родионова Елена Михайловна, дочь мастерового (Симский завод)
Упом. - Родионов Михаил Арефиевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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