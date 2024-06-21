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Иванов Константин Михайлович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Иванов Константин Михайлович
Тип записи
о рождении
Номер записи
7163
Роль персоны
Урожд.
Дата события
03.03.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
03.03.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Иванов Константин Михайлович
Отец - Иванов Михаил Архипович, крестьянин (Пермская губерния, Красноуфимский уезд Нижне-Сергинский завод)
Мать - Иванова Евдокия Ильинична
Воспр. - Столяров Василий Стефанович, крестьянин (Пермская губерния, Красноуфимский уезд Нижне-Сергинский завод)
Воспр. - Шалкова Александра Ивановна, жена крестьянина (Пермская губерния, Красноуфимский уезд Нижне-Сергинский завод)
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