Киреева Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиреева Екатерина Васильевна

Киреева Екатерина Васильевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Киреева Екатерина Васильевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7162
Роль персоны
Мать
Дата события
02.03.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
02.03.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Киреев Константин Николаевич
Отец - Киреев Николай Иванович, мещанин (Самара г.)
Мать - Киреева Екатерина Васильевна
Воспр. - Ларионов Дмитрий Александрович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Ларионова Аполлинария Захариевна, жена мастерового (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close