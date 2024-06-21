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Кузнгецов Семен Павлович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Кузнгецов Семен Павлович
Тип записи
о рождении
Номер записи
7161
Роль персоны
Воспр.
Дата события
28.02.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
28.02.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Разстегняева Антонина Ивановна
Отец - Разстегняев Иван Ксенофонтович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Разстегняева Пелагея Ивановна
Воспр. - Кузнгецов Семен Павлович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Леонова Мария Васильевна, дочь мастерового (Симский завод)
Упом. - Леонов Василий Андреевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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