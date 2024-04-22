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Левин Валерий Михайлович

Из справочника
Кладбище п.Юг
ФИО
Левин Валерий Михайлович
Дата рождения
27.1937
Дата смерти
08.1985
Номер погребения
274
Номер в погребении
2
Ссылки на фото
Фото 1
Год индексации
2024
Область
Пермский край
Район
Пермский район
Место
п. Юг
Полное наименование места погоста
п. Юг, Пермский район, Пермский край
Полная информация о погребении
Наименование: Кладбище п.Юг
Номер захоронения (условный): 274
01 | Левин Михаил Николаевич 03.06.1907 - 13.05.1977
02 | Левин Валерий Михайлович 27.1937 - 08.1985
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Докучаевой
Дата рождения
27.?.1937
Дата смерти
08.?.1985

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