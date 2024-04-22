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Кавтасенкова Нина Александровна

Из справочника
Кладбище п.Юг
ФИО
Кавтасенкова Нина Александровна
Пол
жен
Дата рождения
28.12.1936
Дата смерти
28.03.2012
Номер погребения
237
Номер в погребении
2
Год индексации
2023
Область
Пермский край
Район
Пермский район
Место
п. Юг
Полное наименование места погоста
п. Юг, Пермский район, Пермский край
Полная информация о погребении
Наименование: Кладбище п.Юг
Номер захоронения (условный): 237
01 | Саева Феклиса Романовна 06.11.1904 - 02.01.1979
02 | Кавтасенкова Нина Александровна 28.12.1936 - 28.03.2012
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Докучаевой
Дата рождения
28.12.1936
Дата смерти
28.03.2012

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