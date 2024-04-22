Шевченко Николай Максимович
Из справочника
Кладбище п.Юг
- ФИО
- Шевченко Николай Максимович
- Пол
- муж
- Дата рождения
- 20.09.1935
- Дата смерти
- 18.10.1972
- Информация о надгробии
- Надпись на надгробии: "Здесь покоится прах супругов, трагически погибших 18 октября 1972 года"
- Номер погребения
- 470
- Номер в погребении
- 1
- Фотография (наличие, описание)
- Нет фотографии
- Ссылки на фото
- Фото 1, Фото 2, Фото 3, Фото 4, Фото 5
- Год индексации
- 2023
- Область
- Пермский край
- Район
- Пермский район
- Место
- п. Юг
- Полное наименование места погоста
- п. Юг, Пермский район, Пермский край
- Полная информация о погребении
- Наименование: Кладбище п.Юг
Номер захоронения (условный): 470
01 | Шевченко Николай Максимович 20.09.1935 - 18.10.1972
02 | Шевченко Тамара Андреевна 07.07.1938 - 18.10.1972
Примечание: Надпись на надгробии: "Здесь покоится прах супругов, трагически погибших 18 октября 1972 года"
- Дополнительная информация
- Надпись на надгробии: "Здесь покоится прах супругов, трагически погибших 18 октября 1972 года"
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- Источник
- Индексация данных проведена Натальей Докучаевой
- Дата рождения
- 20.09.1935
- Дата смерти
- 18.10.1972
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