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Шевченко Николай Максимович

Из справочника
Кладбище п.Юг
ФИО
Шевченко Николай Максимович
Пол
муж
Дата рождения
20.09.1935
Дата смерти
18.10.1972
Информация о надгробии
Надпись на надгробии: "Здесь покоится прах супругов, трагически погибших 18 октября 1972 года"
Номер погребения
470
Номер в погребении
1
Фотография (наличие, описание)
Нет фотографии
Ссылки на фото
Фото 1, Фото 2, Фото 3, Фото 4, Фото 5
Год индексации
2023
Область
Пермский край
Район
Пермский район
Место
п. Юг
Полное наименование места погоста
п. Юг, Пермский район, Пермский край
Полная информация о погребении
Наименование: Кладбище п.Юг
Номер захоронения (условный): 470
01 | Шевченко Николай Максимович 20.09.1935 - 18.10.1972
02 | Шевченко Тамара Андреевна 07.07.1938 - 18.10.1972
Примечание: Надпись на надгробии: "Здесь покоится прах супругов, трагически погибших 18 октября 1972 года"
Дополнительная информация
Надпись на надгробии: "Здесь покоится прах супругов, трагически погибших 18 октября 1972 года"
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Докучаевой
Дата рождения
20.09.1935
Дата смерти
18.10.1972

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