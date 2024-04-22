Меньшенин Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМеньшенин Владимир Александрович

Меньшенин Владимир Александрович

Из справочника
Кладбище п.Юг
ФИО
Меньшенин Владимир Александрович
Пол
муж
Дата рождения
1933
Дата смерти
2001
Номер погребения
248
Номер в погребении
2
Фотография (наличие, описание)
Есть фотография
Ссылки на фото
Фото 1
Год индексации
2024
Область
Пермский край
Район
Пермский район
Место
п. Юг
Полное наименование места погоста
п. Юг, Пермский район, Пермский край
Полная информация о погребении
Наименование: Кладбище п.Юг
Номер захоронения (условный): 248
01 | Меньшенина Мария Прохоровна 21.11.1905 - 23.11.19??
02 | Меньшенин Владимир Александрович 1933 - 2001
Показать всех в этом погребении
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Натальей Докучаевой
Дата рождения
1933
Дата смерти
2001

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close