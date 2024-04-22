Балахнина Анна Константиновна
Из справочника
Кладбище п.Юг
- ФИО
- Балахнина Анна Константиновна
- Пол
- жен
- Дата рождения
- 27.07.1927
- Дата смерти
- 12.05.2008
- Номер погребения
- 438
- Номер в погребении
- 2
- Фотография (наличие, описание)
- Есть фотография
- Ссылки на фото
- Фото 1
- Год индексации
- 2023
- Область
- Пермский край
- Район
- Пермский район
- Место
- п. Юг
- Полное наименование места погоста
- п. Юг, Пермский район, Пермский край
- Полная информация о погребении
- Наименование: Кладбище п.Юг
Номер захоронения (условный): 438
01 | Минина Клавдия Константиновна 22.12.1918 - 10.02.2004
02 | Балахнина Анна Константиновна 27.07.1927 - 12.05.2008
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- Источник
- Индексация данных проведена Натальей Докучаевой
- Дата рождения
- 27.07.1927
- Дата смерти
- 12.05.2008
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