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Воронова Зоя Григорьевна

Из справочника
Кладбище п.Юг
ФИО
Воронова Зоя Григорьевна
Пол
жен
Дата рождения
22.12.1926
Дата смерти
26.02.2014
Номер погребения
462
Номер в погребении
2
Фотография (наличие, описание)
Есть фотография
Ссылки на фото
Фото 1
Год индексации
2023
Область
Пермский край
Район
Пермский район
Место
п. Юг
Полное наименование места погоста
п. Юг, Пермский район, Пермский край
Полная информация о погребении
Наименование: Кладбище п.Юг
Номер захоронения (условный): 462
01 | Воронов Борис Иванович 15.09.1923 - 09.10.2002
02 | Воронова Зоя Григорьевна 22.12.1926 - 26.02.2014
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Докучаевой
Дата рождения
22.12.1926
Дата смерти
26.02.2014

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