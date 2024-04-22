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Ардашева (Ардашова) Фаина Федоровна

Из справочника
Кладбище п.Юг
ФИО
Ардашева (Ардашова) Фаина Федоровна
Пол
жен
Дата рождения
08.04.1925
Дата смерти
11.08.1999
Номер погребения
133
Номер в погребении
2
Фотография (наличие, описание)
Есть фотография
Ссылки на фото
Фото 1
Год индексации
2023
Область
Пермский край
Район
Пермский район
Место
п. Юг
Полное наименование места погоста
п. Юг, Пермский район, Пермский край
Полная информация о погребении
Наименование: Кладбище п.Юг
Номер захоронения (условный): 133
01 | Протопопов Федор Иванович 09.01.1895 - 14.02.1975
02 | Ардашева (Ардашова) Фаина Федоровна 08.04.1925 - 11.08.1999
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Докучаевой
Дата рождения
08.04.1925
Дата смерти
11.08.1999

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