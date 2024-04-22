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Палагина Анна Алексеевна

Из справочника
Кладбище п.Юг
ФИО
Палагина Анна Алексеевна
Пол
жен
Дата рождения
02.02.1923
Дата смерти
26.07.2005
Номер погребения
413
Номер в погребении
2
Фотография (наличие, описание)
Есть фотография
Ссылки на фото
Фото 1
Год индексации
2023
Область
Пермский край
Район
Пермский район
Место
п. Юг
Полное наименование места погоста
п. Юг, Пермский район, Пермский край
Полная информация о погребении
Наименование: Кладбище п.Юг
Номер захоронения (условный): 413
01 | Палагин Егор Степанович 01.10.1917 - 08.05.1993
02 | Палагина Анна Алексеевна 02.02.1923 - 26.07.2005
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Докучаевой
Дата рождения
02.02.1923
Дата смерти
26.07.2005

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