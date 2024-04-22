Ягодин Николай Павлович
Из справочника
Кладбище п.Юг
- ФИО
- Ягодин Николай Павлович
- Пол
- муж
- Дата рождения
- 06.01.1922
- Дата смерти
- 31.05.1943
- Информация о надгробии
- Кенотаф. Захоронение в деревне Мелехово Ленинградской области
- Номер погребения
- 95
- Номер в погребении
- 3
- Фотография (наличие, описание)
- Есть фотография
- Ссылки на фото
- Фото 1, Фото 2, Фото 3
- Год индексации
- 2023
- Область
- Пермский край
- Район
- Пермский район
- Место
- п. Юг
- Полное наименование места погоста
- п. Юг, Пермский район, Пермский край
- Полная информация о погребении
- Наименование: Кладбище п.Юг
Номер захоронения (условный): 95
01 | Ягодин Павел Фавстович 22.09.1888 - 19.10.1960
02 | Ягодина Антонина Ивановна 14.03.1894 - 05.10.1960
03 | Ягодин Николай Павлович 06.01.1922 - 31.05.1943
Примечание: Кенотаф. Захоронение в деревне Мелехово Ленинградской области
- Дополнительная информация
- Кенотаф. Захоронение в деревне Мелехово Ленинградской области
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- Источник
- Индексация данных проведена Натальей Докучаевой
- Дата рождения
- 06.01.1922
- Дата смерти
- 31.05.1943
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