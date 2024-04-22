Голомолзин Василий Григорьевич
Из справочника
Кладбище п.Юг
- ФИО
- Голомолзин Василий Григорьевич
- Пол
- муж
- Дата рождения
- 13.01.1920
- Дата смерти
- 28.11.1998
- Номер погребения
- 447
- Номер в погребении
- 1
- Фотография (наличие, описание)
- Есть фотография
- Ссылки на фото
- Фото 1
- Год индексации
- 2023
- Область
- Пермский край
- Район
- Пермский район
- Место
- п. Юг
- Полное наименование места погоста
- п. Юг, Пермский район, Пермский край
- Полная информация о погребении
- Наименование: Кладбище п.Юг
Номер захоронения (условный): 447
01 | Голомолзин Василий Григорьевич 13.01.1920 - 28.11.1998
02 | Голомолзина Клавдия Александровна 20.10.1923 - 13.07.2000
- Показать всех в этом погребении
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Натальей Докучаевой
- Дата рождения
- 13.01.1920
- Дата смерти
- 28.11.1998
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.