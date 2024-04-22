Балахнина Наталья Михайловна
Из справочника
Кладбище п.Юг
- ФИО
- Балахнина Наталья Михайловна
- Пол
- жен
- Дата рождения
- 26.08.1918
- Дата смерти
- 18.11.1982
- Номер погребения
- 424
- Номер в погребении
- 1
- Фотография (наличие, описание)
- Есть фотография
- Ссылки на фото
- Фото 1, Фото 2, Фото 3, Фото 4
- Год индексации
- 2023
- Область
- Пермский край
- Район
- Пермский район
- Место
- п. Юг
- Полное наименование места погоста
- п. Юг, Пермский район, Пермский край
- Полная информация о погребении
- Наименование: Кладбище п.Юг
Номер захоронения (условный): 424
01 | Балахнина Наталья Михайловна 26.08.1918 - 18.11.1982
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- Источник
- Индексация данных проведена Натальей Докучаевой
- Дата рождения
- 26.08.1918
- Дата смерти
- 18.11.1982
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