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Гаврилова Александра Степановна

Из справочника
Кладбище п.Юг
ФИО
Гаврилова Александра Степановна
Пол
жен
Дата рождения
17.04.1915
Дата смерти
05.05.2007
Номер погребения
249
Номер в погребении
2
Фотография (наличие, описание)
Нет фотографии
Ссылки на фото
Фото 1, Фото 2
Год индексации
2023
Область
Пермский край
Район
Пермский район
Место
п. Юг
Полное наименование места погоста
п. Юг, Пермский район, Пермский край
Полная информация о погребении
Наименование: Кладбище п.Юг
Номер захоронения (условный): 249
01 | Осипов Иван Осипович 07.12.1905 - 01.12.1990
02 | Гаврилова Александра Степановна 17.04.1915 - 05.05.2007
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Докучаевой
Дата рождения
17.04.1915
Дата смерти
05.05.2007

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