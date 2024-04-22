Пунин (Лунин) Петр Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пунин (Лунин) Петр Кузьмич

Из справочника
Кладбище п.Юг
ФИО
Пунин (Лунин) Петр Кузьмич
Пол
муж
Дата рождения
29.12.1913
Дата смерти
09.09.1999
Номер погребения
368
Номер в погребении
1
Год индексации
2023
Область
Пермский край
Район
Пермский район
Место
п. Юг
Полное наименование места погоста
п. Юг, Пермский район, Пермский край
Полная информация о погребении
Наименование: Кладбище п.Юг
Номер захоронения (условный): 368
01 | Пунин (Лунин) Петр Кузьмич 29.12.1913 - 09.09.1999
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Докучаевой
Дата рождения
29.12.1913
Дата смерти
09.09.1999

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