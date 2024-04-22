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Бояршинов Александр Александрович

Из справочника
Кладбище п.Юг
ФИО
Бояршинов Александр Александрович
Пол
муж
Дата рождения
11.11.1913
Дата смерти
06.02.1992
Номер погребения
361
Номер в погребении
2
Фотография (наличие, описание)
Есть фотография
Ссылки на фото
Фото 1, Фото 2
Год индексации
2023
Область
Пермский край
Район
Пермский район
Место
п. Юг
Полное наименование места погоста
п. Юг, Пермский район, Пермский край
Полная информация о погребении
Наименование: Кладбище п.Юг
Номер захоронения (условный): 361
01 | Бояршинова Таисья Николаевна 20.05.1913 - 07.06.1990
02 | Бояршинов Александр Александрович 11.11.1913 - 06.02.1992
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Докучаевой
Дата рождения
11.11.1913
Дата смерти
06.02.1992

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