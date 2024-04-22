Волкова Ирина Павловна
Из справочника
Кладбище п.Юг
- ФИО
- Волкова Ирина Павловна
- Пол
- жен
- Дата рождения
- 28.07.1911
- Дата смерти
- 19.09.1977
- Номер погребения
- 164
- Номер в погребении
- 2
- Фотография (наличие, описание)
- Есть фотография
- Ссылки на фото
- Фото 1, Фото 2
- Год индексации
- 2023
- Область
- Пермский край
- Район
- Пермский район
- Место
- п. Юг
- Полное наименование места погоста
- п. Юг, Пермский район, Пермский край
- Полная информация о погребении
- Наименование: Кладбище п.Юг
Номер захоронения (условный): 164
01 | Волков Василий Георгиевич 14.01.1898 - 14.01.1961
02 | Волкова Ирина Павловна 28.07.1911 - 19.09.1977
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- Источник
- Индексация данных проведена Натальей Докучаевой
- Дата рождения
- 28.07.1911
- Дата смерти
- 19.09.1977
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