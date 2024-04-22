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Перевалова Валентина Павловна

Из справочника
Кладбище п.Юг
ФИО
Перевалова Валентина Павловна
Пол
жен
Дата рождения
23.11.1909
Дата смерти
23.09.1992
Номер погребения
308
Номер в погребении
1
Фотография (наличие, описание)
Есть фотография
Ссылки на фото
Фото 1, Фото 2
Год индексации
2023
Область
Пермский край
Район
Пермский район
Место
п. Юг
Полное наименование места погоста
п. Юг, Пермский район, Пермский край
Полная информация о погребении
Наименование: Кладбище п.Юг
Номер захоронения (условный): 308
01 | Перевалова Валентина Павловна 23.11.1909 - 23.09.1992
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Докучаевой
Дата рождения
23.11.1909
Дата смерти
23.09.1992

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