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Коновалов Карп Андреевич

Из справочника
Кладбище п.Юг
ФИО
Коновалов Карп Андреевич
Пол
муж
Дата рождения
12.10.1908
Дата смерти
15.07.1974
Номер погребения
76
Номер в погребении
3
Фотография (наличие, описание)
Есть фотография
Ссылки на фото
Фото 1, Фото 2, Фото 3
Год индексации
2023
Область
Пермский край
Район
Пермский район
Место
п. Юг
Полное наименование места погоста
п. Юг, Пермский район, Пермский край
Полная информация о погребении
Наименование: Кладбище п.Юг
Номер захоронения (условный): 76
01 | Маркова Екатерина Афанасьевна 1887 - 1961
02 | Коновалов Юрий Карпович 08.09.1945 - 15.02.2022
03 | Коновалов Карп Андреевич 12.10.1908 - 15.07.1974
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Докучаевой
Дата рождения
12.10.1908
Дата смерти
15.07.1974

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