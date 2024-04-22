Катаева Федосья Степановна
Из справочника
Кладбище п.Юг
- ФИО
- Катаева Федосья Степановна
- Пол
- жен
- Дата рождения
- 25.08.1908
- Дата смерти
- 01.12.1994
- Номер погребения
- 295
- Номер в погребении
- 1
- Фотография (наличие, описание)
- Нет фотографии
- Ссылки на фото
- Фото 1, Фото 2
- Год индексации
- 2023
- Область
- Пермский край
- Район
- Пермский район
- Место
- п. Юг
- Полное наименование места погоста
- п. Юг, Пермский район, Пермский край
- Полная информация о погребении
- Наименование: Кладбище п.Юг
Номер захоронения (условный): 295
01 | Катаева Федосья Степановна 25.08.1908 - 01.12.1994
02 | Калыпин Лев Александрович 11.06.1946 - 06.04.2017
03 | Калыпина Елизавета Хрисанфовна 04.11.1950 - 10.01.2014
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- Источник
- Индексация данных проведена Натальей Докучаевой
- Дата рождения
- 25.08.1908
- Дата смерти
- 01.12.1994
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