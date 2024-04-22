Карамаев Николай Васильевич
Из справочника
Кладбище п.Юг
- ФИО
- Карамаев Николай Васильевич
- Пол
- муж
- Дата рождения
- 19.12.1900
- Дата смерти
- 29.01.1970
- Номер погребения
- 52
- Номер в погребении
- 2
- Фотография (наличие, описание)
- Есть фотография
- Ссылки на фото
- Фото 1, Фото 2
- Год индексации
- 2023
- Область
- Пермский край
- Район
- Пермский район
- Место
- п. Юг
- Полное наименование места погоста
- п. Юг, Пермский район, Пермский край
- Наименование связанного источника
- Метрическая книга поселка Юг (Юговских каз. заводов) за 1900 год
- Упоминание персоны
- https://familio.org/catalogs/yugovskiy/persons/1808dcec-e499-4718-b1f1-1e72358e7903
- Коментарий/Пояснение к упоминанию
- Предположительно, запись о рождении в МК - ГАПК, Ф. 37, Оп. 6, Д. 219, Л. 304 (кадр на ППК).
- Полная информация о погребении
- Наименование: Кладбище п.Юг
Номер захоронения (условный): 52
01 | Карамаева Вера Андреевна 1881 - 1953
02 | Карамаев Николай Васильевич 19.12.1900 - 29.01.1970
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- Источник
- Индексация данных проведена Натальей Докучаевой
- Дата рождения
- 19.12.1900
- Дата смерти
- 29.01.1970
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