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Карамаев Николай Васильевич

Из справочника
Кладбище п.Юг
ФИО
Карамаев Николай Васильевич
Пол
муж
Дата рождения
19.12.1900
Дата смерти
29.01.1970
Номер погребения
52
Номер в погребении
2
Фотография (наличие, описание)
Есть фотография
Ссылки на фото
Фото 1, Фото 2
Год индексации
2023
Область
Пермский край
Район
Пермский район
Место
п. Юг
Полное наименование места погоста
п. Юг, Пермский район, Пермский край
Наименование связанного источника
Метрическая книга поселка Юг (Юговских каз. заводов) за 1900 год
Упоминание персоны
https://familio.org/catalogs/yugovskiy/persons/1808dcec-e499-4718-b1f1-1e72358e7903
Коментарий/Пояснение к упоминанию
Предположительно, запись о рождении в МК - ГАПК, Ф. 37, Оп. 6, Д. 219, Л. 304 (кадр на ППК).
Полная информация о погребении
Наименование: Кладбище п.Юг
Номер захоронения (условный): 52
01 | Карамаева Вера Андреевна 1881 - 1953
02 | Карамаев Николай Васильевич 19.12.1900 - 29.01.1970
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Докучаевой
Дата рождения
19.12.1900
Дата смерти
29.01.1970

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