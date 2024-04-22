Нестерова Клавдия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНестерова Клавдия Степановна

Нестерова Клавдия Степановна

Из справочника
Кладбище п.Юг
ФИО
Нестерова Клавдия Степановна
Пол
жен
Дата рождения
19.11.1900
Дата смерти
01.07.1987
Номер погребения
189
Номер в погребении
1
Фотография (наличие, описание)
Есть фотография
Ссылки на фото
Фото 1, Фото 2, Фото 3
Год индексации
2023
Область
Пермский край
Район
Пермский район
Место
п. Юг
Полное наименование места погоста
п. Юг, Пермский район, Пермский край
Наименование связанного источника
Метрическая книга поселка Юг (Юговских каз. заводов) за 1900 год
Упоминание персоны
https://familio.org/catalogs/yugovskiy/persons/17ff38eb-a03b-4c3d-8f93-57f4fd35cb49
Коментарий/Пояснение к упоминанию
Возможно, запись о рождении в МК - ГАПК, Ф. 37, Оп. 6, Д. 219, Л. 297 (кадр на ППК). Это единственная Клавдия Степановна род. в 1900 году.
Полная информация о погребении
Наименование: Кладбище п.Юг
Номер захоронения (условный): 189
01 | Нестерова Клавдия Степановна 19.11.1900 - 01.07.1987
Показать всех в этом погребении
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Натальей Докучаевой
Дата рождения
19.11.1900
Дата смерти
01.07.1987

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close