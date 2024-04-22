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Кухлова Евдокия Васильевна

Из справочника
Кладбище п.Юг
ФИО
Кухлова Евдокия Васильевна
Пол
жен
Дата рождения
17.08.1900
Дата смерти
12.02.1980
Номер погребения
188
Номер в погребении
1
Фотография (наличие, описание)
Есть фотография
Ссылки на фото
Фото 1, Фото 2
Год индексации
2023
Область
Пермский край
Район
Пермский район
Место
п. Юг
Полное наименование места погоста
п. Юг, Пермский район, Пермский край
Наименование связанного источника
Метрическая книга поселка Юг (Юговских каз. заводов) за 1900 год
Упоминание персоны
https://familio.org/catalogs/yugovskiy/persons/17ef215b-b2c7-4fa1-aa48-2023bec89ee1
Коментарий/Пояснение к упоминанию
Возможно, запись о рождении в МК - ГАПК, Ф. 37, Оп. 6, Д. 219, Л. 285 (кадр на ППК).
Полная информация о погребении
Наименование: Кладбище п.Юг
Номер захоронения (условный): 188
01 | Кухлова Евдокия Васильевна 17.08.1900 - 12.02.1980
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Докучаевой
Дата рождения
17.08.1900
Дата смерти
12.02.1980

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