Кухлова Евдокия Васильевна
Из справочника
Кладбище п.Юг
- ФИО
- Кухлова Евдокия Васильевна
- Пол
- жен
- Дата рождения
- 17.08.1900
- Дата смерти
- 12.02.1980
- Номер погребения
- 188
- Номер в погребении
- 1
- Фотография (наличие, описание)
- Есть фотография
- Ссылки на фото
- Фото 1, Фото 2
- Год индексации
- 2023
- Область
- Пермский край
- Район
- Пермский район
- Место
- п. Юг
- Полное наименование места погоста
- п. Юг, Пермский район, Пермский край
- Наименование связанного источника
- Метрическая книга поселка Юг (Юговских каз. заводов) за 1900 год
- Упоминание персоны
- https://familio.org/catalogs/yugovskiy/persons/17ef215b-b2c7-4fa1-aa48-2023bec89ee1
- Коментарий/Пояснение к упоминанию
- Возможно, запись о рождении в МК - ГАПК, Ф. 37, Оп. 6, Д. 219, Л. 285 (кадр на ППК).
- Полная информация о погребении
- Наименование: Кладбище п.Юг
Номер захоронения (условный): 188
01 | Кухлова Евдокия Васильевна 17.08.1900 - 12.02.1980
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- Источник
- Индексация данных проведена Натальей Докучаевой
- Дата рождения
- 17.08.1900
- Дата смерти
- 12.02.1980
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