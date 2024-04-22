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Ливенцева Юлия Феофановна

Из справочника
Кладбище п.Юг
ФИО
Ливенцева Юлия Феофановна
Пол
жен
Дата рождения
30.06.1900
Дата смерти
13.08.1987
Номер погребения
186
Номер в погребении
1
Фотография (наличие, описание)
Есть фотография
Ссылки на фото
Фото 1, Фото 2
Год индексации
2023
Область
Пермский край
Район
Пермский район
Место
п. Юг
Полное наименование места погоста
п. Юг, Пермский район, Пермский край
Наименование связанного источника
Метрическая книга поселка Юг (Юговских каз. заводов) за 1900 год
Упоминание персоны
Не найдена (проводился поиск "Юлия" в записях о рождении МК Юга за 1901 год)
Полная информация о погребении
Наименование: Кладбище п.Юг
Номер захоронения (условный): 186
01 | Ливенцева Юлия Феофановна 30.06.1900 - 13.08.1987
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Докучаевой
Дата рождения
30.06.1900
Дата смерти
13.08.1987

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