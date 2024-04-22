Мухачев Петр Григорьевич
Из справочника
Кладбище п.Юг
- ФИО
- Мухачев Петр Григорьевич
- Пол
- муж
- Дата рождения
- 12.06.1900
- Дата смерти
- 21.02.1981
- Номер погребения
- 185
- Номер в погребении
- 1
- Фотография (наличие, описание)
- Нет фотографии
- Ссылки на фото
- Фото 1
- Год индексации
- 2023
- Область
- Пермский край
- Район
- Пермский район
- Место
- п. Юг
- Полное наименование места погоста
- п. Юг, Пермский район, Пермский край
- Наименование связанного источника
- Метрическая книга поселка Юг (Юговских каз. заводов) за 1900 год
- Упоминание персоны
- Не найден (проводился поиск "Петр"/"Мухачев" в записях о рождении МК Юга за 1901 год)
- Полная информация о погребении
- Наименование: Кладбище п.Юг
Номер захоронения (условный): 185
01 | Мухачев Петр Григорьевич 12.06.1900 - 21.02.1981
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- Источник
- Индексация данных проведена Натальей Докучаевой
- Дата рождения
- 12.06.1900
- Дата смерти
- 21.02.1981
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