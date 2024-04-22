Зеленин Егор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗеленин Егор Александрович

Зеленин Егор Александрович

Из справочника
Кладбище п.Юг
ФИО
Зеленин Егор Александрович
Пол
муж
Дата рождения
05.05.1900
Дата смерти
12.01.1972
Номер погребения
184
Номер в погребении
1
Фотография (наличие, описание)
Нет фотографии
Ссылки на фото
Фото 1
Год индексации
2023
Область
Пермский край
Район
Пермский район
Место
п. Юг
Полное наименование места погоста
п. Юг, Пермский район, Пермский край
Наименование связанного источника
Метрическая книга поселка Юг (Юговских каз. заводов) за 1900 год
Упоминание персоны
Не найден (проводился поиск "Георгий"/"Зеленин" в записях о рождении МК Юга за 1901 год)
Полная информация о погребении
Наименование: Кладбище п.Юг
Номер захоронения (условный): 184
01 | Зеленин Егор Александрович 05.05.1900 - 12.01.1972
Показать всех в этом погребении
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Натальей Докучаевой
Дата рождения
05.05.1900
Дата смерти
12.01.1972

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close