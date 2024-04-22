Панькова А. Д. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанькова А. Д.

Панькова А. Д.

Из справочника
Кладбище п.Юг
ФИО
Панькова А. Д.
Пол
жен
Дата рождения
1900
Дата смерти
1970
Номер погребения
180
Номер в погребении
1
Фотография (наличие, описание)
Нет фотографии
Ссылки на фото
Фото 1, Фото 2
Год индексации
2023
Область
Пермский край
Район
Пермский район
Место
п. Юг
Полное наименование места погоста
п. Юг, Пермский район, Пермский край
Наименование связанного источника
Метрическая книга поселка Юг (Юговских каз. заводов) за 1900 год
Упоминание персоны
Поиск не проводился, слишком мало данных.
Полная информация о погребении
Наименование: Кладбище п.Юг
Номер захоронения (условный): 180
01 | Панькова А. Д. 1900 - 1970
Показать всех в этом погребении
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Натальей Докучаевой
Дата рождения
1900
Дата смерти
1970

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close