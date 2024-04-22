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Жвакин Николай Иванович

Из справочника
Кладбище п.Юг
ФИО
Жвакин Николай Иванович
Пол
муж
Дата рождения
04.12.1900
Дата смерти
1962
Номер погребения
179
Номер в погребении
1
Фотография (наличие, описание)
Нет фотографии
Ссылки на фото
Фото 1
Год индексации
2023
Область
Пермский край
Район
Пермский район
Место
п. Юг
Полное наименование места погоста
п. Юг, Пермский район, Пермский край
Наименование связанного источника
Метрическая книга поселка Юг (Юговских каз. заводов) за 1900 год
Упоминание персоны
https://familio.org/catalogs/yugovskiy/persons/181c344a-a282-4843-bb48-15cb08e61ee2
Коментарий/Пояснение к упоминанию
Предположительно, запись о рождении в МК - ГАПК, Ф. 37, Оп. 6, Д. 219, Л. 318 (кадр на ППК).
Полная информация о погребении
Наименование: Кладбище п.Юг
Номер захоронения (условный): 179
01 | Жвакин Николай Иванович 04.12.1900 - 1962
02 | Жвакина Таисья Михайловна 1903 - 1990
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Докучаевой
Дата рождения
04.12.1900
Дата смерти
1962

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