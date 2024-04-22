Жвакин Николай Иванович
Из справочника
Кладбище п.Юг
- ФИО
- Жвакин Николай Иванович
- Пол
- муж
- Дата рождения
- 04.12.1900
- Дата смерти
- 1962
- Номер погребения
- 179
- Номер в погребении
- 1
- Фотография (наличие, описание)
- Нет фотографии
- Ссылки на фото
- Фото 1
- Год индексации
- 2023
- Область
- Пермский край
- Район
- Пермский район
- Место
- п. Юг
- Полное наименование места погоста
- п. Юг, Пермский район, Пермский край
- Наименование связанного источника
- Метрическая книга поселка Юг (Юговских каз. заводов) за 1900 год
- Упоминание персоны
- https://familio.org/catalogs/yugovskiy/persons/181c344a-a282-4843-bb48-15cb08e61ee2
- Коментарий/Пояснение к упоминанию
- Предположительно, запись о рождении в МК - ГАПК, Ф. 37, Оп. 6, Д. 219, Л. 318 (кадр на ППК).
- Полная информация о погребении
- Наименование: Кладбище п.Юг
Номер захоронения (условный): 179
01 | Жвакин Николай Иванович 04.12.1900 - 1962
02 | Жвакина Таисья Михайловна 1903 - 1990
- Показать всех в этом погребении
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Натальей Докучаевой
- Дата рождения
- 04.12.1900
- Дата смерти
- 1962
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.