Мухачев Григорий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМухачев Григорий Ефимович

Мухачев Григорий Ефимович

Из справочника
Кладбище п.Юг
ФИО
Мухачев Григорий Ефимович
Пол
муж
Дата рождения
04.03.1899
Дата смерти
19.08.1909?
Информация о надгробии
Дореволюционная могильная плита. Надпись на надгробии: "Под сим камнем покоитца тело раба Божыя Григория Ефимовичя Мухачева. Родился в 1899 году марта 4 дня и скончался в 1909 году августа 19 дня [неразб.]"
Номер погребения
175
Номер в погребении
1
Фотография (наличие, описание)
Нет фотографии
Ссылки на фото
Фото 1, Фото 2, Фото 3
Год индексации
2023
Область
Пермский край
Район
Пермский район
Место
п. Юг
Полное наименование места погоста
п. Юг, Пермский район, Пермский край
Полная информация о погребении
Наименование: Кладбище п.Юг
Номер захоронения (условный): 175
01 | Мухачев Григорий Ефимович 04.03.1899 - 19.08.1909?
Примечание: Дореволюционная могильная плита. Надпись на надгробии: "Под сим камнем покоитца тело раба Божыя Григория Ефимовичя Мухачева. Родился в 1899 году марта 4 дня и скончался в 1909 году августа 19 дня [неразб.]"
Дополнительная информация
Дореволюционная могильная плита. Надпись на надгробии: "Под сим камнем покоитца тело раба Божыя Григория Ефимовичя Мухачева. Родился в 1899 году марта 4 дня и скончался в 1909 году августа 19 дня [неразб.]"
Показать всех в этом погребении
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Натальей Докучаевой
Дата рождения
04.03.1899
Дата смерти
19.08.1909

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close