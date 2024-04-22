Мухачев Григорий Ефимович
Из справочника
Кладбище п.Юг
- ФИО
- Мухачев Григорий Ефимович
- Пол
- муж
- Дата рождения
- 04.03.1899
- Дата смерти
- 19.08.1909?
- Информация о надгробии
- Дореволюционная могильная плита. Надпись на надгробии: "Под сим камнем покоитца тело раба Божыя Григория Ефимовичя Мухачева. Родился в 1899 году марта 4 дня и скончался в 1909 году августа 19 дня [неразб.]"
- Номер погребения
- 175
- Номер в погребении
- 1
- Фотография (наличие, описание)
- Нет фотографии
- Ссылки на фото
- Фото 1, Фото 2, Фото 3
- Год индексации
- 2023
- Область
- Пермский край
- Район
- Пермский район
- Место
- п. Юг
- Полное наименование места погоста
- п. Юг, Пермский район, Пермский край
- Полная информация о погребении
- Наименование: Кладбище п.Юг
Номер захоронения (условный): 175
01 | Мухачев Григорий Ефимович 04.03.1899 - 19.08.1909?
Примечание: Дореволюционная могильная плита. Надпись на надгробии: "Под сим камнем покоитца тело раба Божыя Григория Ефимовичя Мухачева. Родился в 1899 году марта 4 дня и скончался в 1909 году августа 19 дня [неразб.]"
- Дополнительная информация
- Дореволюционная могильная плита. Надпись на надгробии: "Под сим камнем покоитца тело раба Божыя Григория Ефимовичя Мухачева. Родился в 1899 году марта 4 дня и скончался в 1909 году августа 19 дня [неразб.]"
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- Источник
- Индексация данных проведена Натальей Докучаевой
- Дата рождения
- 04.03.1899
- Дата смерти
- 19.08.1909
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