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Мухачев Федор Григорьевич

Из справочника
Кладбище п.Юг
ФИО
Мухачев Федор Григорьевич
Пол
муж
Дата рождения
19.01.1899
Информация о надгробии
Дореволюционная могильная плита. Надпись на надгробии: "На сем месте покоятся тела младенцев Иоанна и Феодора Григорьевых Мухачевых. Иоан род. в 1895 г. 25 июня и скон. 28 [неразб.], Феод. род. в 1899 г. 19 янва. и скон. [неразб.]"
Номер погребения
136
Номер в погребении
2
Фотография (наличие, описание)
Нет фотографии
Ссылки на фото
Фото 1, Фото 2
Год индексации
2023
Область
Пермский край
Район
Пермский район
Место
п. Юг
Полное наименование места погоста
п. Юг, Пермский район, Пермский край
Полная информация о погребении
Наименование: Кладбище п.Юг
Номер захоронения (условный): 136
01 | Мухачев Иван Григорьевич 25.06.1895 - ?
02 | Мухачев Федор Григорьевич 19.01.1899 - ?
Примечание: Дореволюционная могильная плита. Надпись на надгробии: "На сем месте покоятся тела младенцев Иоанна и Феодора Григорьевых Мухачевых. Иоан род. в 1895 г. 25 июня и скон. 28 [неразб.], Феод. род. в 1899 г. 19 янва. и скон. [неразб.]"
Дополнительная информация
Дореволюционная могильная плита. Надпись на надгробии: "На сем месте покоятся тела младенцев Иоанна и Феодора Григорьевых Мухачевых. Иоан род. в 1895 г. 25 июня и скон. 28 [неразб.], Феод. род. в 1899 г. 19 янва. и скон. [неразб.]"
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Докучаевой
Дата рождения
19.01.1899
Дата смерти
19.08.1909

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