Мухачев Федор Григорьевич
Из справочника
Кладбище п.Юг
- ФИО
- Мухачев Федор Григорьевич
- Пол
- муж
- Дата рождения
- 19.01.1899
- Информация о надгробии
- Дореволюционная могильная плита. Надпись на надгробии: "На сем месте покоятся тела младенцев Иоанна и Феодора Григорьевых Мухачевых. Иоан род. в 1895 г. 25 июня и скон. 28 [неразб.], Феод. род. в 1899 г. 19 янва. и скон. [неразб.]"
- Номер погребения
- 136
- Номер в погребении
- 2
- Фотография (наличие, описание)
- Нет фотографии
- Ссылки на фото
- Фото 1, Фото 2
- Год индексации
- 2023
- Область
- Пермский край
- Район
- Пермский район
- Место
- п. Юг
- Полное наименование места погоста
- п. Юг, Пермский район, Пермский край
- Полная информация о погребении
- Наименование: Кладбище п.Юг
Номер захоронения (условный): 136
01 | Мухачев Иван Григорьевич 25.06.1895 - ?
02 | Мухачев Федор Григорьевич 19.01.1899 - ?
Примечание: Дореволюционная могильная плита. Надпись на надгробии: "На сем месте покоятся тела младенцев Иоанна и Феодора Григорьевых Мухачевых. Иоан род. в 1895 г. 25 июня и скон. 28 [неразб.], Феод. род. в 1899 г. 19 янва. и скон. [неразб.]"
- Дополнительная информация
- Дореволюционная могильная плита. Надпись на надгробии: "На сем месте покоятся тела младенцев Иоанна и Феодора Григорьевых Мухачевых. Иоан род. в 1895 г. 25 июня и скон. 28 [неразб.], Феод. род. в 1899 г. 19 янва. и скон. [неразб.]"
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- Источник
- Индексация данных проведена Натальей Докучаевой
- Дата рождения
- 19.01.1899
- Дата смерти
- 19.08.1909
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