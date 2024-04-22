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Ягодина Антонина Ивановна

Из справочника
Кладбище п.Юг
ФИО
Ягодина Антонина Ивановна
Пол
жен
Дата рождения
14.03.1894
Дата смерти
05.10.1960
Номер погребения
95
Номер в погребении
2
Фотография (наличие, описание)
Есть фотография
Ссылки на фото
Фото 1, Фото 2, Фото 3, Фото 4, Фото 5, Фото 6
Год индексации
2023
Область
Пермский край
Район
Пермский район
Место
п. Юг
Полное наименование места погоста
п. Юг, Пермский район, Пермский край
Полная информация о погребении
Наименование: Кладбище п.Юг
Номер захоронения (условный): 95
01 | Ягодин Павел Фавстович 22.09.1888 - 19.10.1960
02 | Ягодина Антонина Ивановна 14.03.1894 - 05.10.1960
03 | Ягодин Николай Павлович 06.01.1922 - 31.05.1943
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Докучаевой
Дата рождения
14.03.1894
Дата смерти
05.10.1960

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