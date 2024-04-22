Двойничникова (Двойнишникова) Анна Евграфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Двойничникова (Двойнишникова) Анна Евграфовна

Из справочника
Кладбище п.Юг
ФИО
Двойничникова (Двойнишникова) Анна Евграфовна
Пол
жен
Дата рождения
10.09.1891
Дата смерти
02.04.1972
Номер погребения
85
Номер в погребении
2
Год индексации
2023
Область
Пермский край
Район
Пермский район
Место
п. Юг
Полное наименование места погоста
п. Юг, Пермский район, Пермский край
Полная информация о погребении
Наименование: Кладбище п.Юг
Номер захоронения (условный): 85
01 | Чеурин Иван Евграфович 11.09.1887 - 03.1969
02 | Двойничникова (Двойнишникова) Анна Евграфовна 10.09.1891 - 02.04.1972
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Докучаевой
Дата рождения
10.09.1891
Дата смерти
02.04.1972

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