Двойничникова (Двойнишникова) Анна Евграфовна
Из справочника
Кладбище п.Юг
- ФИО
- Двойничникова (Двойнишникова) Анна Евграфовна
- Пол
- жен
- Дата рождения
- 10.09.1891
- Дата смерти
- 02.04.1972
- Номер погребения
- 85
- Номер в погребении
- 2
- Год индексации
- 2023
- Область
- Пермский край
- Район
- Пермский район
- Место
- п. Юг
- Полное наименование места погоста
- п. Юг, Пермский район, Пермский край
- Полная информация о погребении
- Наименование: Кладбище п.Юг
Номер захоронения (условный): 85
01 | Чеурин Иван Евграфович 11.09.1887 - 03.1969
02 | Двойничникова (Двойнишникова) Анна Евграфовна 10.09.1891 - 02.04.1972
- Показать всех в этом погребении
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Натальей Докучаевой
- Дата рождения
- 10.09.1891
- Дата смерти
- 02.04.1972
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.