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Морозова Анна Ермолаевна

Из справочника
Кладбище п.Юг
ФИО
Морозова Анна Ермолаевна
Пол
жен
Дата рождения
04.11.1890
Дата смерти
30.09.1978
Номер погребения
72
Номер в погребении
2
Год индексации
2023
Область
Пермский край
Район
Пермский район
Место
п. Юг
Полное наименование места погоста
п. Юг, Пермский район, Пермский край
Полная информация о погребении
Наименование: Кладбище п.Юг
Номер захоронения (условный): 72
01 | Морозов Василий Тимофеевич 13.03.1885 - 27.09.1963
02 | Морозова Анна Ермолаевна 04.11.1890 - 30.09.1978
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Докучаевой
Дата рождения
04.11.1890
Дата смерти
30.09.1978

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