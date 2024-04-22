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Захарова Мария Семеновна

Из справочника
Кладбище п.Юг
ФИО
Захарова Мария Семеновна
Пол
жен
Дата рождения
1889
Дата смерти
1964
Номер погребения
22
Номер в погребении
3
Фотография (наличие, описание)
Нет фотографии
Ссылки на фото
Фото 1
Год индексации
2023
Область
Пермский край
Район
Пермский район
Место
п. Юг
Полное наименование места погоста
п. Юг, Пермский район, Пермский край
Полная информация о погребении
Наименование: Кладбище п.Юг
Номер захоронения (условный): 22
01 | Захаров Владимир Егорович ? - 1943
02 | Захаров Егор Ефимович 1879 - 1954
03 | Захарова Мария Семеновна 1889 - 1964
04 | Захаров Иван Георгиевич 08.01.1915 - 09.04.1989
05 | Захарова Серафима Андреевна 12.07.1923 - 11.11.2006
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Докучаевой
Дата рождения
1889
Дата смерти
1964

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