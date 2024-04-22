Созонтов Николай Папович
Из справочника
Кладбище п.Юг
- ФИО
- Созонтов Николай Папович
- Пол
- муж
- Дата рождения
- 1889
- Дата смерти
- 1972
- Номер погребения
- 1
- Номер в погребении
- 3
- Год индексации
- 2023
- Область
- Пермский край
- Район
- Пермский район
- Место
- п. Юг
- Полное наименование места погоста
- п. Юг, Пермский район, Пермский край
- Полная информация о погребении
- Наименование: Кладбище п.Юг
Номер захоронения (условный): 1
01 | Созонтов Федор Папович ??
02 | Созонтова Прасковья Ивановна ? - 04.12.1953
03 | Созонтов Николай Папович 1889 - 1972
04 | Созонтова Евгения Андреевна 06.01.1892 - 05.03.1970
05 | Созонтов Александр Папович 26.05.1892 - 28.05.1967
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- Источник
- Индексация данных проведена Натальей Докучаевой
- Дата рождения
- 1889
- Дата смерти
- 1972
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