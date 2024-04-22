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Спасенникова Елизавета Григорьевна

Из справочника
Кладбище п.Юг
ФИО
Спасенникова Елизавета Григорьевна
Пол
жен
Дата рождения
04.09.1887
Дата смерти
04.12.1964
Номер погребения
84
Номер в погребении
1
Фотография (наличие, описание)
Нет фотографии
Ссылки на фото
Фото 1, Фото 2, Фото 3
Год индексации
2023
Область
Пермский край
Район
Пермский район
Место
п. Юг
Полное наименование места погоста
п. Юг, Пермский район, Пермский край
Полная информация о погребении
Наименование: Кладбище п.Юг
Номер захоронения (условный): 84
01 | Спасенникова Елизавета Григорьевна 04.09.1887 - 04.12.1964
02 | Спасенников Александр Сергеевич 05.12.1888 - 26.09.1967
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Докучаевой
Дата рождения
04.09.1887
Дата смерти
04.12.1964

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