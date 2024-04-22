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Масленников Александр Григорьевич

Из справочника
Кладбище п.Юг
ФИО
Масленников Александр Григорьевич
Пол
муж
Дата рождения
20.04.1887
Дата смерти
10.04.1956
Номер погребения
81
Номер в погребении
1
Фотография (наличие, описание)
Нет фотографии
Ссылки на фото
Фото 1, Фото 2
Год индексации
2023
Область
Пермский край
Район
Пермский район
Место
п. Юг
Полное наименование места погоста
п. Юг, Пермский район, Пермский край
Полная информация о погребении
Наименование: Кладбище п.Юг
Номер захоронения (условный): 81
01 | Масленников Александр Григорьевич 20.04.1887 - 10.04.1956
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Докучаевой
Дата рождения
20.04.1887
Дата смерти
10.04.1956

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