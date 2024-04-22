Морозов Василий Тимофеевич
Из справочника
Кладбище п.Юг
- ФИО
- Морозов Василий Тимофеевич
- Пол
- муж
- Дата рождения
- 13.03.1885
- Дата смерти
- 27.09.1963
- Номер погребения
- 72
- Номер в погребении
- 1
- Год индексации
- 2023
- Область
- Пермский край
- Район
- Пермский район
- Место
- п. Юг
- Полное наименование места погоста
- п. Юг, Пермский район, Пермский край
- Полная информация о погребении
- Наименование: Кладбище п.Юг
Номер захоронения (условный): 72
01 | Морозов Василий Тимофеевич 13.03.1885 - 27.09.1963
02 | Морозова Анна Ермолаевна 04.11.1890 - 30.09.1978
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- Источник
- Индексация данных проведена Натальей Докучаевой
- Дата рождения
- 13.03.1885
- Дата смерти
- 27.09.1963
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