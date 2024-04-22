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Акинфиев Филипп Ильич

Из справочника
Кладбище п.Юг
ФИО
Акинфиев Филипп Ильич
Пол
муж
Дата рождения
27.11.1870
Дата смерти
11.05.1955
Информация о надгробии
Надпись на надгробии: "Филипп Ильич в 1937 году спас от разорения Икону Божьей Матери Именуемой "Сподручница грешных", сохранил, а затем передал ее в храм Ильи Пророка"
Номер погребения
34
Номер в погребении
1
Фотография (наличие, описание)
Нет фотографии
Ссылки на фото
Фото 1, Фото 2
Год индексации
2023
Область
Пермский край
Район
Пермский район
Место
п. Юг
Полное наименование места погоста
п. Юг, Пермский район, Пермский край
Полная информация о погребении
Наименование: Кладбище п.Юг
Номер захоронения (условный): 34
01 | Акинфиев Филипп Ильич 27.11.1870 - 11.05.1955
02 | Волкова Фаина Филипповна 19.05.1914 - 09.09.2004
Примечание: Надпись на надгробии: "Филипп Ильич в 1937 году спас от разорения Икону Божьей Матери Именуемой "Сподручница грешных", сохранил, а затем передал ее в храм Ильи Пророка"
Дополнительная информация
Надпись на надгробии: "Филипп Ильич в 1937 году спас от разорения Икону Божьей Матери Именуемой "Сподручница грешных", сохранил, а затем передал ее в храм Ильи Пророка"
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Докучаевой
Дата рождения
27.11.1870
Дата смерти
11.05.1955

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