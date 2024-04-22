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Шангина Александра Гурьевна

Из справочника
Кладбище п.Юг
ФИО
Шангина Александра Гурьевна
Пол
жен
Дата рождения
1868
Дата смерти
1938
Номер погребения
26
Номер в погребении
2
Фотография (наличие, описание)
Нет фотографии
Ссылки на фото
Фото 1, Фото 2
Год индексации
2023
Область
Пермский край
Район
Пермский район
Место
п. Юг
Полное наименование места погоста
п. Юг, Пермский район, Пермский край
Полная информация о погребении
Наименование: Кладбище п.Юг
Номер захоронения (условный): 26
01 | Шангин Павел Никандрович 1852 - 1919
02 | Шангина Александра Гурьевна 1868 - 1938
03 | Чугунова Капитолина Павловна 1898 - 1975
04 | (Чугунова) Аделаида Александровна 1928 - 1929
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Докучаевой
Дата рождения
1868
Дата смерти
1938

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