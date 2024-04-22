Гилева (Билева) Прасковья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гилева (Билева) Прасковья Михайловна

Из справочника
Кладбище п.Юг
ФИО
Гилева (Билева) Прасковья Михайловна
Пол
жен
Дата рождения
1854?
Дата смерти
13.06.1898?
Информация о надгробии
Дореволюционная могильная плита. Надпись на надгробии: "Сдесь покоится тело рабы Божией Параскевы Михайловой жены унтер-шихтмейстера Ивана Гилева [или Билева], имевшая от роду 44 года, скончавшаяся 1898 года 13 июня"
Номер погребения
27
Номер в погребении
1
Фотография (наличие, описание)
Нет фотографии
Ссылки на фото
Фото 1, Фото 2
Год индексации
2023
Область
Пермский край
Район
Пермский район
Место
п. Юг
Полное наименование места погоста
п. Юг, Пермский район, Пермский край
Полная информация о погребении
Наименование: Кладбище п.Юг
Номер захоронения (условный): 27
01 | Гилева (Билева) Прасковья Михайловна 1854? - 13.06.1898?
Примечание: Дореволюционная могильная плита. Надпись на надгробии: "Сдесь покоится тело рабы Божией Параскевы Михайловой жены унтер-шихтмейстера Ивана Гилева [или Билева], имевшая от роду 44 года, скончавшаяся 1898 года 13 июня"
Дополнительная информация
Дореволюционная могильная плита. Надпись на надгробии: "Сдесь покоится тело рабы Божией Параскевы Михайловой жены унтер-шихтмейстера Ивана Гилева [или Билева], имевшая от роду 44 года, скончавшаяся 1898 года 13 июня"
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Докучаевой
Дата рождения
1854
Дата смерти
14.06.1898

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